Лавров заявил, что ОДКБ готова направить группу наблюдателей в Армению

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Организация Договора о коллективной безопасности готова направить наблюдателей на границу Армении и Азербайджана, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По его словам, для решения этого вопроса необходимо созвать Совет коллективной безопасности. Лавров отметил, что как только Армения попросила организовать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся. Было принято решение направить в Армению генсека организации и главу объединенного штаба, передает «Sputnik Армения».

Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ, — подчеркнул министр.

Мирзоян сказал, что Армения ждет наблюдателей, однако пока такая встреча не согласована. Лавров отметил, что Россия готова в любой момент провести сессию в режиме онлайн.

Ранее Мирзоян сообщил Лаврову, что Евросоюз принял решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана. Он рассказал, что представители ЕС прибудут на территорию Армении, после чего подготовят доклад о ситуации в регионе. Мирзоян подчеркнул, что инициатива исходила от председателя ЕС Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России. По ее словам, западные страны не смогли в течение многих лет урегулировать украинский конфликт и вряд ли смогут помочь Баку и Еревану.