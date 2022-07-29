«По Фрейду»: Лавров оценил заявление Госдепа об Украине и переговорах Лавров назвал слова Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева «оговоркой по Фрейду»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

После того как представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что для переговоров России с Украиной сейчас не самое подходящее время, стало очевидно, что Вашингтон руководит Киевом. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что высказывание Прайса стало оговоркой по Фрейду. Отрывок с высказыванием главы российского МИД приводит телеканал «Звезда».

Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с РФ. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь, — заявил Лавров.

Дипломат также указал на официальную позицию США в высказываниях представителей американской администрации. Лавров напомнил, что ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о неправомерности вмешательства Вашингтона во внешнеполитические дела Украины.

Насчет Украины и всего остального, я слышал Энтони Блинкена, когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать, — сообщил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что дата и время телефонного разговора с госсекретарем США Блинкеном находятся в процессе согласования. Он добавил, что 29 июля разговор с главой Госдепа США вряд ли состоится, поскольку он еще не вернулся в Москву.