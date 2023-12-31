Лавров оценил важность выборов президента США для России Лавров: России все равно, кто победит на выборах в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, наивно считать, что при республиканской администрации в Белом доме отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.

Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. <...> Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США, — сказал Лавров.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Фаворитом праймериз Республиканской партии считается бывший глава государства Дональд Трамп. Предполагается, что от партии демократов противостоять ему будет нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

Ранее стало известно, что Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн. По словам госсекретаря штата Шенны Беллоуз, такое решение было принято в связи с его предположительным участием в восстании, каковым она назвала штурм Капитолия 6 января 2021 года. Это была атака не только на Капитолий и правительственных чиновников, но и на верховенство закона, отметила Беллоуз. До этого верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые определяют кандидата от республиканцев на выборах 2024 года.