Запад пытается сейчас уговорить некоторые арабские страны принять у себя новую конференцию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на X «Примаковских чтениях», передает корреспондент NEWS.ru. Лавров напомнил, что участники таких мероприятий должны полностью учитывать Устав ООН, в том числе его положения об уважении прав человека.

[Запад] пытается сейчас некоторые арабские страны уговорить принять у себя какой-то новый такой хурал (собрание по-монгольски, иносказательно — встречу по Украине — NEWS.ru). На будущее хочу адресовать призыв: когда будут в очередной раз приглашать страны — съездите, но задайте эти вопросы насчет тех принципов Устава ООН, которые не хочет видеть в упор ни западная, ни киевская сторона, — сказал министр.