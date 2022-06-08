Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы Лавров назвал «неадекватными» требования Украины предоставить противокорабельные системы

Фото: Министерство обороны РФ

Береговой ракетный комплекс «Бал»

Требование Украины предоставить им противокорабельные системы не кажутся адекватными, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем на Украину станут лучшими гарантиями для разблокировки портов.

Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: «Дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим». В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления, — сказал Лавров.

Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой также назвал хамским поведение Киева. По его словам, характеристики, которые украинские чиновники дают мировым лидерам, неприемлемы. Глава российского дипведомства посоветовал им «говорить вежливо». Российский министр также сообщил, что РФ готова к четырехсторонней встрече с ООН, Турцией и Украиной для решения проблемы с вывозом зерна из украинских портов. Чавушоглу при этом отметил, что Анкара может организовать встречу в Стамбуле.

Россия и Турция предварительно ранее договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов. Москва настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхода.