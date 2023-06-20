«Пусть воюют!»: Лавров ответил Столтенбергу насчет конфликта на Украине Лавров: если в НАТО против заморозки конфликта на Украине, «пусть воюют»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Россия, по словам министра, к этому готова. Таким образом он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что только Украина может определять условия для завершения конфликта.

Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют! — сказал Лавров.

По его словам, Москва давно поняла цели НАТО в отношении Украины. Лавров также заявил о фактическом признании в «гибридной, да и горячей» войне со стороны некоторых западных политиков.

Столтенберг ранее высказал мнение, что чем больше утраченных территорий Киев сможет вернуть под свой контроль, тем лучше будут условия, с которыми Украина подойдет к переговорам с Москвой.

Он также отметил, что украинское будущее связано с военно-политическим блоком, но на данный момент приоритетом является утверждение Украины в качестве суверенного и независимого государства. В противном случае обсуждать членство страны в Альянсе не будет возможности, подчеркнул он. Столтенберг добавил, что по окончании конфликта необходимо добиться соглашений, которые бы лишили Россию возможности для возобновления боевых действий на Украине.