Лавров оценил слова Макрона о попытке мятежа в России Лавров: Макрон увидел в попытке мятежа шанс для Запада нанести России поражение

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о попытке мятежа в России говорит о том, что он увидел шанс для Запада нанести стратегическое поражения Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT. Министр напомнил слова президента Владимира Путина от том, что против РФ работает «вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада».

Макрон сказал, что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро. Но главное, что мы увидели, сказал Макрон, — это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, и эта слабость полностью оправдывают наши действия по продолжению военной поддержки Украины, — сказал Лавров.

26 июня Макрон призвал Запад не снижать степень бдительности после попытки мятежа, которую предприняла ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что эти действия подтверждают необходимость поддержки Украины со стороны западных государств.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы разведка и военные в приграничье. По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.