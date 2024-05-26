Лавров оценил заявления Запада о возможности ударов ВСУ по России Лавров: разговоры в США о возможности ударов ВСУ по России похожи на агонию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Разговоры американских официальных лиц о необходимости разрешить Киеву бить по целям на российской территории отражают безысходность Запада и похожи на агонию, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, высказанному в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», Запад эту границу не перейдет.

Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары Вооруженных сил Украины по российским территориям. Соответствующие призывы исходят от Госдепартамента США после поездки главы ведомства Энтони Блинкена в Киев. Официально эта идея еще не была представлена президенту США Джо Байдену.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол ранее продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.