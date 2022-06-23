Лавров: в Иране «абсолютно правильно» понимают ситуацию на Украине

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров провёл переговоры с Хосейном Абдоллахияном

Россия высказала признательность Ирану за «абсолютно правильное понимание» ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран мира прекрасно понимают нынешнюю ситуацию на Украине и вокруг нее, отметил он.

Высказали признательность нашим иранским друзьям за абсолютно правильное понимание происходящего, прежде всего в контексте попыток наших западных коллег во главе с Соединенными Штатами <...> создать из Украины плацдарм для проецирования угроз на Российскую Федерацию, — сказал Лавров.

Иран является одним из важнейших ближневосточных партнеров России. На Западе с конца прошлого века его считают «союзником» России. Ранее глава МИД страны заявил, что Иран готов отменить визы для россиян, и первым этот шаг будет сделан в отношении бизнеса.