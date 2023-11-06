Лавров оценил положение России на международной арене Лавров: страны мирового большинства видят в России доброго друга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны мирового большинства видят в России доброго друга, заявил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ни о какой международной изоляции, которую предрекали России, речи не идет. Трансляция ведется на сайте Российского общества «Знание».

Ни о какой международной изоляции, которую нам предрекали, речи не идет можно не говорить. Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которые составляют 85% населения Земли. И все эти люди видят в России доброго друга, надежного партнера, — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия не раз доказывала свою надежность. По его словам, Москва предпринимает много усилий для выстраивания межгосударственных отношений на общепризнанных нормах международного права.

Центральной из этих норм является принцип Устава ООН о суверенном равенстве всех государств, — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД заявил, что несколько современных вооруженных конфликтов на территории Евразии представляют собой большую угрозу для мира. По его словам, речь идет о горячих точках в секторе Газа, Сирии, Йемене и Ливии.