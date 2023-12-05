«Обретает плоть»: Лавров оценил перспективы региональной платформы «3+3» Лавров: региональная платформа «3+3» становится все перспективнее

Региональная платформа «3+3» на Южном Кавказе становится все более перспективной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. В состав платформы по задумке президента Азербайджана Ильхама Алиева должны войти помимо Баку Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран.

Уже обретает плоть инициатива «3+3» президента Азербайджана Ильхама Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» — три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении, — сказал Лавров.

4 декабря Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств, которое состоится в Москве 5 декабря. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала участие Байрамова во встрече.

Захарова на брифинге 29 ноября заявила, что во встрече глав МИД прикаспийских государств примут участие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. По ее словам, заседание призвано запустить новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного на саммите в Ашхабаде в июне 2022 года.