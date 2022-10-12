Лавров оценил перспективы армяно-азербайджанского урегулирования Лавров: существуют наметки по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Для нормализации отношений Еревана и Баку многое уже сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Армении Араратом Мирзояном, передает «Sputink Армения». По словам российского министра, существуют наметки по вопросам делимитации границ, а также договоренности по разблокированию транспортных связей.

Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс, — сказал Лавров.

Мирзоян, в свою очередь, отметил, что Армения хотела бы услышать четкую позицию Москвы, а также «чувствовать спину России». Министр добавил, что Ереван привержен трехсторонним заявлениям на уровне лидеров Армении, России и Азербайджана. Тем не менее «азербайджанский аппетит» только растет, подчеркнул он. По его словам, речь идет уже не только о Карабахе, но и о суверенных территориях Армении. В этом плане Ереван ждет четкой реакции союзника — России.

Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трехсторонних договоренностей, мы к этому готовы, — сообщил Мирзоян.

12 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку представил Еревану расширенные элементы по мирному договору, армянская сторона взяла время на ознакомление с ними. По его словам, они дополняют ранее представленные пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.