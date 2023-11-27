Лавров оценил отношения России и Бразилии Лавров: отношения России и Бразилии не подвержены конъюнктуре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отношения между Россией и Бразилией носят не подверженный конъюнктуре характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, которые приводит ТАСС, укрепление взаимоотношений между государствами прописано в обновленной концепции внешней политики России.

Сегодня связи между нашими странами развиваются в русле стратегического партнерства, которое носит устойчивый, не конъюнктурный характер. Задача укреплять сотрудничество с Федеративной Республикой Бразилия прописана отдельной строкой, отдельным блоком в обновленной полгода назад Концепции внешней политики Российской Федерации, — сказал министр.

В сентябре сообщалось, что Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум. Инициатива возникла вскоре после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg, предложение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой бразильского МИД Мауро Виейрой. Источники журналистов отметили, что Бразилия также заинтересована в возобновлении деятельности форума.