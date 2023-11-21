Лавров оценил объем доставляемой в Газу гуманитарной помощи Лавров: объем гуманитарной помощи для сектора Газа явно недостаточен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Объем поставляемой сектору Газа гуманитарной помощи явно недостаточен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, это заметно по катастрофическим последствиям в палестинском анклаве. Трансляция заседания опубликована на странице «RT на русском» в соцсети «ВКонтакте».

Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа, объем поступающей гуманитарной помощи явно недостаточен, агентства, занимающиеся гуманитарной помощью в рамках ООН, бьют тревогу, — сказал Лавров.

Ранее спецборт МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для Газы прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Отмечается, что груз передадут сотрудникам Египетского общества Красного Полумесяца. Гумпомощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Палестинцам отправили продукты, детское питание, одежду и предметы гигиены. 18 ноября МЧС направило в Газу 30 тонн гумпомощи.

До этого исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава сообщила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Она отметила, что на территории Газы уже погибли более 4,6 тысячи детей.