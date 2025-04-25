«Трамп верит»: Лавров оценил ход переговоров России и США по Украине Лавров: Россия и США движутся в правильном направлении в диалоге по Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине движется в правильную сторону, считает глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Руководитель дипломатического ведомства выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа, который озвучил похожие мысли, передает CBS.

Президент Трамп верит − и я считаю, это справедливая позиция, − что мы движемся в правильном направлении. В своем заявлении он упоминал сделку, и Россия к ней готова, − сказал российский министр.

Тем не менее в переговорном процессе еще есть определенные моменты, которые необходимо дорабатывать, уточнил Лавров. Однако американский президент является единственным западным лидером, осознающим реальные причины сложившейся на Украине ситуации, добавил руководитель МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что с Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства. Так он прокомментировал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. Глава МИД РФ подчеркнул желание европейских государств возродить нацистскую идеологию, предупредив их, что ЕС может вступить на тропу войны.