Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ Лавров заявил, что Запад использует ОБСЕ для продвижения своих интересов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад использует ОБСЕ в качестве инструмента для продвижения своих коллективных интересов. Организацию превратили в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты работы ОБСЕ к нулю, рассказал министр в интервью РИА Новости.

Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю, — сказал Лавров.

Такой результат в Москве и ожидали, он не стал неожиданностью, уточнил дипломат. Лавров напомнил, что ОБСЕ создавали как площадку для сотрудничества и равноправного диалога, однако она оказалась в глубочайшем кризисе, и уже не один год в нем пребывает. В настоящее время дела в организации складываются не лучшим образом, подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров не связал с русофобией слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что на самом деле Москва «решает все» в Донбассе и должна по этому поводу связываться с Киевом.