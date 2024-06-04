Лавров объяснил, зачем Западу нацистская Украина Лавров: Западу необходима нацистская Украина для давления на Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны коллективного Запада нуждаются в нацистской Украине, чтобы оказывать постоянное давление на Россию, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Как объяснил дипломат, за счет этого государства хотят поддерживать угрозу на территориях, где русские люди обживались столетиями, передает ТАСС.

Запад хочет иметь именно такую, нацистскую Украину в качестве постоянной угрозы для Российской Федерации, для нашего влияния на тех землях, которые основывались, обживались столетиями русскими людьми, — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России объяснил, почему США прощают Украине все действия, включая нацизм. Он связал это с тем, что государство является для Вашингтона удобным инструментом в борьбе с Москвой. Как отметил Лавров, Россия внесла в Генассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма еще 20 лет назад. Он напомнил, что тогда американские представители проголосовали против документа.

Также ранее Лавров высказался о решении ФРГ выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности. Он назвал его крайне циничным. По словам дипломата, все блокадники страдали и мерзли одинаково, однако в Германии считают, что выплаты положены только жертвам холокоста.