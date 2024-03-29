Лавров объяснил, зачем Запад переманивает Армению Лавров: Запад переманивает Армению для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Те, кто переманивает Армению на сторону Запада, преследуют цель по дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям». При этом, по его словам, армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к «обрушению отношений с Россией».

Цель у тех, кто сейчас переманивает армянское руководство на сторону Запада, простая — не допустить стабильности на Южном Кавказе, постараться и этот регион превратить в зону своего доминирования, — сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что трехсторонние договоренности по Карабаху были согласованы при активной инициативной роли Москвы. Однако параллельно с этим Евросоюз «затаскивал армян и азербайджанцев к себе». Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом был главным сторонником работы на площадке ЕС и США, уточнил Лавров.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для республики. Страна, по его словам, является носителем европейской демократической системы и всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС.