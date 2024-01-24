Лавров объяснил, зачем США распаляют риторику о «войне» России против ЕС Лавров: речами о «войнах» РФ против ЕС США хотят решить вопрос с оружием для ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Американский истеблишмент, говоря о якобы предстоящих войнах России в Европе, хочет решить сиюминутный вопрос с вооружением ВСУ, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр добавил, что склонен верить в разумность властей США, передает ТАСС.

Я слышал, что даже президент [США Джо] Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО. <...> Я все-таки склонен верить в разум американского руководства и вижу в этом попытку решить сиюминутную проблему с выделением денег Украине, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что подобные заявления Вашингтона являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. По его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».

Кроме того, действующая администрация США не заинтересована в выстраивании диалога с Россией, заявил Лавров. Он обратил внимание, что Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. В обсуждении политических вопросов же Белый дом не заинтересован, уверен министр.