Лавров объяснил, зачем Макрон грозится отправить войска на Украину Лавров: Макрон говорит об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон делает заявления о возможной отправке войск на Украину с целью понравиться США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Глава МИД отметил, что все разговоры французского лидера о создании условной стратегической автономии в Европе в последние несколько лет оказались «пшиком».

Не исключено, что они направят сухопутные войска на Украину, — это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе, — заявил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что лидер Франции обсуждает развертывание войск НАТО на Украине также для того, чтобы подорвать позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пока проявляет осторожность в этом вопросе. По словам Лаврова, на первое место при этом ставится не интерес французского народа, а личные узкокорыстные планы и устремления.

Министр иностранных дел РФ отметил, что с такими же идеями, которые выдвигает Макрон, выступают и молодые политики в прибалтийских странах. Кроме того, в такую же «провокационную игру» готовы включиться и зрелые политики в Польше, добавил он.