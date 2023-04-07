Лавров объяснил смысл своей фразы, из-за которой «вздрогнул мир» Лавров объяснил смысл своей фразы «ждать осталось недолго» об отношениях РФ и США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил смысл своей фразы «ждать осталось недолго», сказанной им в контексте отношений РФ и США, из-за которой «вздрогнул мир». Глава дипведомства заявил, что таким и был его расчет, передает РИА Новости. По словам Лаврова, он имел в виду, что в конечном итоге правда восторжествует.

Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Россия и США находятся в «горячей фазе войны», так как армия Украины применяет против российских войск американское оружие. Лавров подчеркнул, что Вашингтон поставляет Киеву «все более дальнобойные и смертоносные системы».

При этом он отметил, что Москва не теряет надежды, что у Соединенных Штатов Америки «проснется разум» и стороны возобновят диалог. Лавров добавил, что «ждать осталось недолго».

Ранее глава МИД РФ заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться только с учетом российских интересов и озабоченностей, которые были «высокомерно проигнорированы» западными партнерами. По его словам, Москва не отказывалась от диалога, о чем уже неоднократно заявляла.