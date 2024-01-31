Лавров объяснил предназначение доллара Лавров: доллар является оружием Запада для решения политических задач

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Лавров

Запад использует доллар как оружие для решения своих политических задач, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве. По его словам, валюта и гранты международных финансовых институтов используются в качестве «инструментов принуждения».

Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач, — сказал министр.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что односторонние санкции подрывают устоявшиеся производственные цепочки и перспективы их развития. В первую очередь это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее в американской разведке сообщили, что добыли внутренние документы Совбеза РФ. В них говорится, что в России в 2022 и 2023 годах проходили совещания по «подрыву роли доллара». Уточняется, что Москва планировала «демонтировать» глобальную финансовую систему и создать новый мировой порядок.

Между тем финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что гегемонию доллара в мире могут разрушить сами Соединенные Штаты. По его словам, именно действия Вашингтона против России подрывают доверие к американской валюте.