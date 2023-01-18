Лавров: о переговорах с Зеленским не может быть и речи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством, — сказал Лавров.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров ранее заявлял, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего, подобного СВО, больше не произойдет.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Киев исключает для себя возможность проведения мирных переговоров, также сославшись на украинское законодательство. До этого сценарий прямых переговоров между Россией и Украиной в случае возобновления прогнозировал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Процесс, говорил он, будет, вероятнее всего, прямым. По мнению Полищука, стороны обойдутся без посредников.