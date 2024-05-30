Лавров объяснил, почему нет смысла в перемирии с Украиной Лавров: нет смысла в перемирии, если Киев воспользуется им для перегруппировки

Фото: МО Украины

В перемирии между Россией и Украиной нет смысла, поскольку Киев вновь воспользуется паузой для аккумуляции ресурсов и продолжения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва всегда готова к переговорам, но важно понимать, что речь должна идти именно об урегулировании ситуации, а не о временном перемирии, передает РИА Новости.

Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров. Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения, — подчеркнул министр.

Ранее Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины будут основаны на принципах неделимой безопасности, также в них должны быть учтены реалии на земле. Кроме того, для урегулирования должно быть учтено мнение людей. Дипломат также поприветствовал позицию Китая, который уже предлагал план мирного разрешения кризиса.

Президент России Владимир Путин до этого напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом по выходу из кризиса. Глава государства добавил, что Киев по команде Запада «выбросил в помойку» договоренности, достигнутые в Стамбуле.