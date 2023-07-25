Лавров объяснил, на что готовы Баку и Ереван ради мирного договора Лавров: Баку и Ереван готовы учитывать национальные интересы друг друга ради мирного договора

Фото: МИД РФ

Армения и Азербайджан готовы учитывать национальные интересы друг друга на внутригосударственном уровне для заключения мирного договора, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Так, Армения готова гарантировать применение всех конвенций об обеспечении прав национальных меньшинств к гражданам Азербайджана, проживающим на ее территории, указывается в заявлении на официальном сайте МИД России.

У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян <...> Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств. Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории, — заявил Лавров.

Дипломат назвал эти задачи непростыми, но выразил надежду, что нынешние переговоры помогут придать позитивный импульс процессу на этих и других направлениях. Наиболее близким результатом на данном этапе, по словам Лаврова, видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении прошла в Москве 25 июля. В этот же день Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите, который состоится до конца 2023 года.