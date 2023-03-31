Лавров назвал США проводником антироссийской линии

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Белый дом - Вашингтон, округ Колумбия, США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики РФ Соединенные Штаты Америки прямо названы главным проводником антироссийской линии. По его словам, логика обновленной концепции отражает изменения на мировой арене после начала специальной военной операции.

Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа, — заявил министр.

Кроме того, закрепляется, что Россия не имеет изначально враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе, также сделан акцент на необходимости обеспечения законности в международных отношениях. При этом Россия готова соблюдать принцип неделимости безопасности только на взаимной основе.

Путин заявил, что документ послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.

В январе 2022 года проект новой редакции концепции внешнeй политики России был внесен в повестку дня оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза, однако по итогам обсуждeния был отправлен на доработку.