Лавров объяснил, как Россия должна реагировать на шаги ЕС по визам Лавров назвал «жалкими людьми» желающих ограничить выдачу виз россиянам европейских политиков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «жалкими людьми» политиков из Европы, жаждущих ограничить выдачу виз россиянам. По словам министра, российские власти не должны действовать по аналогии с европейскими лидерами, «отвечая глупостью на глупость», вводя санкции против граждан, проживающих на территории стран ЕС. Москва не будет самоизолироваться и оставит открытыми свои границы для въезда со стороны жителей европейских стран, подчеркнул Лавров.

Изоляции не произойдет, и самоизолироваться мы тоже не собираемся. В ответ на шенгенские «стены» нам не нужно закрываться и отвечать взаимностью, тем самым коллективно наказывать граждан других стран. У нас есть люди, которые помечены в наших санкционных списках. Мы не должны отвечать глупостью на глупость. А возможность для иностранных граждан обучаться в нашей стране — прекрасная возможность для них узнать Россию, — заявил Лавров.

Министр также рассказал о сокращении объемов работы российской дипломатии на западном направлении. Дипломатам из России, как отметил Лавров, отказывают в любых контактах на территории западных стран. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что работники посольств РФ переориентированы на дружественные страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Объем работы на западном направлении съежился. Нашим дипломатам отказывают в любых контактах, даже в вопросах функционирования дипломатических миссий. Работники посольств переориентированы на дружественные страны. СНГ, Азия, Африка, Ближний Восток, — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии также рассказал о планах расширения преподавания иностранных языков в МГИМО. По словам министра, вуз заинтересован в китайском, арабском, индонезийском, малайзийском и африканских языках.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».

До этого руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин объяснил, что в случае ужесточения визового режима повысится консульский сбор на визы, придется собирать больше документов, а срок получения растянется. Квашнин добавил, что для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — «сильная эскалация». Он предположил, что «по законам дипломатической игры» Россия будет принимать зеркальные меры по отношению к странам Шенгенской зоны.