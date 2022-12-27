Лавров объяснил, как поступит РФ после «отрезвления от русофобии» в Европе Лавров: после отрезвления от русофобии в Европе со стороны России не последует проблем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия возобновит сотрудничество со странами Европы после их «отрезвления от русофобии», заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, сейчас власти страны продолжают взаимодействовать с теми европейскими государствами, которые «ценят дружбу с Россией».

Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, уверяю Вас, с нашей стороны проблем не возникнет. Пока же есть то, что есть. Мы реалисты. Продолжим работать с теми немногими европейцами, кто ценит дружбу с Россией, — сказал Лавров.

При этом он уточнил, что со странами, проявляющими русофобию, власти России сотрудничать не планируют.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Он добавил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других государствах. По словам депутата, в последние годы обостряется нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом. Он призвал подробно информировать граждан страны об опасностях при выезде в недружественные страны.