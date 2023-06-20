Лавров объяснил, зачем Запад влез в конфликт Армении и Азербайджана Лавров: Запад влез в конфликт Армении и Азербайджана с целью потеснить Россию

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Страны Европы и Соединенные Штаты не собираются помогать Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта, заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — участников ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, страны Запада желают проникнуть в регион с целью сдвинуть Россию и взять на себя решающую роль в установлении мира. Трансляция заседания велась на Rutube.

К сожалению, и в том, что делают сейчас Соединенные Штаты, и в том, что делает Европейский союз, мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы Российской Федерации и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль, — сказал Лавров.

Глава МИД России заявил, что не против участия новых посредников в установлении мира между Ереваном и Баку. При этом он подчеркнул, что посредничество должно преследовать цель в обеспечении договоренностей, которые будут отражать интересы как армянского народа, так и азербайджанского.

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По мнению Лаврова, достижение договоренностей возможно лишь при выполнении трехсторонних соглашений, подписанных Россией, Арменией и Азербайджаном.

Ранее дипломатический источник РИА Новости в Вашингтоне сообщил, что власти Соединенных Штатов принуждают карабахских армян встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране при участии своего куратора. По его словам, в противном случае региону грозит проведение азербайджанской контртеррористической операции.

До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением. Сотрудник Госдепа уточнил, что речь идет о разведении войск в районе границы, а также о защите этнических армян в Карабахе. По его словам, в переговорах между двумя странами есть «положительные сдвиги».