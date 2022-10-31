Лавров обвинил Запад в «нечистоплотности» в отношении России и КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Коллективный Запад своими главными противниками назначит Россию и Китай и использует в отношении этих государств самые нечистоплотные методы геополитической инженерии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал об этом на международной конференции «Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений», которая приурочена к 65-летию с основания Общества российско-китайской дружбы. Министр подчеркнул, что Запад старается всеми силами сохранить свою гегемонию, передает ТАСС.

Сегодня коллективный Запад, пытаясь судорожно сохранить свою гегемонию, использует самые нечистоплотные методы геополитической инженерии в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками, — заключил глава МИД РФ.

По поводу самого Общества Лавров заметил, что оно всегда содействовало укреплению международных контактов вне зависимости от политической конъюнктуры. Глава ведомства добавил, что в настоящее время взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот. Страны, подчеркнул Лавров, осуществляют тесную геополитическую координацию.

Ранее Сергей Лавров в ходе XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что представители России и Ирана дали в Совете Безопасности ООН исчерпывающие ответы на обвинения США в использовании иранских дронов на Украине. По его словам, заявления США подчеркивают, что Вашингтон живет не по нормам международного права, а по своим собственным правилам.