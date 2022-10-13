Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре и шантаже Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре и шантаже при голосовании Генассамблеи ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции на Генассамблее ООН лишь с помощью дипломатического террора и откровенного выкручивания рук другим странам, заявил в эфире Первого канала глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, заявления американцев о том, что никаких «уговоров» с их стороны не было, являются ложью.

Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом и угрозами удалось обеспечить результат, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались. Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель обеспокоился «слишком большим», по его словам, числом воздержавшихся при голосовании.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что принятая резолюция Генассамблеи ООН по Украине является демонстрацией того, что «мир как никогда един в неприятии действий России».

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии.