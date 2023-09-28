Лавров обвинил страны Запада в разрушении целостности Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны Запада несут ответственность за разрушение территориальной целостности Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС. По мнению министра, если бы европейские державы выполняли все пункты минских договоренностей, то этого можно было бы избежать. Однако они решили использовать соглашения, чтобы пополнить военные арсеналы Киева.

Соавторы [президента России] Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся, — заявил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины было основной сутью Минских соглашений, подписанных в 2014 году. Он напомнил, что документ устанавливал особый статус для Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада стараются добиться приостановки спецоперации на Украине, чтобы выиграть время для поставок нового вооружения украинской армии. Он подчеркнул, что в настоящее время нет никаких предпосылок к переговорам по данному вопросу.