Лавров обвинил США в нагнетании ситуации вокруг Тайваня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

США угрожают не только Москве, но и ряду других государств, в частности, Вашингтон целенаправленно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководство США вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

Помимо Москвы угрозы и шантаж звучат в адрес большинства государств. Мы видим, как в рамках индо-тихоокеанских стратегий США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. В свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, — сказал он.

Ранее бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань предупредил о немыслимой цене за бесплатную помощь США. В то же время он отказался ответить на вопрос, какой именно будет стоимость поддержки Вашингтона.

6 мая Bloomberg сообщил, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов.