Лавров обвинил НАТО в переносе противостояния с Россией в космос

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО предпринимает попытки перенести противостояние с Россией в космос. На брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН он указал на то, что ведомые Вашингтоном государства наращивают и модернизируют свои наступательные потенциалы для борьбы с Москвой.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что сегодня нельзя допустить скатывания мира к большой войне. По его словам, в настоящий момент человечество находится на развилке и наступил момент решать, как именно будет развиваться история.

В общих интересах — не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества, — сказал Лавров.

Ранее он назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ. Лавров посетовал на то, что некоторые политики стран-членов Альянса теряют чувство самосохранения, желая нанести России стратегическое поражение.

Также он отказался давать оценку заявлению Саудовской Аравии по ядерному оружию. При этом Лавров отметил, что никто не хочет появления новых ядерных стран в мире. До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что его стране придется получить ядерное оружие, если оно появится у Ирана.