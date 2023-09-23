Лавров обвинил НАТО в отработке ядерных ударов по России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Генассамблее ООН назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ. Он посетовал на то, что некоторые политики стран — членов Альянса теряют чувство самосохранения, желая нанести России стратегическое поражение.

Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, — заявил Лавров.

Также он отказался давать оценку заявлению Саудовской Аравии по ядерному оружию. При этом Лавров отметил, что никто не хочет появления новых ядерных стран в мире. До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что его стране придется получить ядерное оружие, если оно появится у Ирана. Это, уверен он, позволит уравновесить силы.

В августе Лавров заявлял, что Россия испытывает опасения, что Соединенные Штаты «пустят под откос» Договор о нераспространении ядерного оружия. По его словам, за последнее время США вышли из ряда ключевых соглашений о нераспространении оружия, а потому угрозы отказа от выполнения обязательств вполне реальны.