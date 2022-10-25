Лавров обвинил Киев в проведении «омерзительной кампании» против УПЦ Лавров: Киев продолжает проводить «омерзительную кампанию» против УПЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Киев продолжает проводить омерзительную кампанию против Украинской православной церкви, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. На пленарном заседании 24-го Всемирного русского народного собора «Православие и мир в XXI веке» руководитель ведомства отметил, что призывы запретить церковь на Украине раздаются все громче. Кроме того, Лавров отметил, что Киев также призывает раздать раскольникам имущество, которое принадлежит УПЦ, передает ТАСС.

Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, — сказал Лавров.

Еще летом глава МИД говорил, что лидеры западных стран под руководством США сознательно разрушают все, что связано с Россией и православием. В качестве доказательства дипломат привел пример разрушительных действий американцев в отношении УПЦ.

По словам Лаврова, религиозные круги Украины создали свою «квазиструктуру». И именно она привела к расколу церкви.