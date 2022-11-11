Лавров обсудил с Мирзояном подготовку к сессии ОДКБ в Ереване

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба МИД РФ. В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Ереване. Кроме того, Лавров и Мирзоян поговорили о двусторонней и региональной повестке.

11 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С. В. Лаврова с Министром иностранных дел Армении А. С. Мирзояном. Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября с. г., а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки, — говорится на сайте МИД России.

Заседание ОДКБ состоится в Ереване и будет посвящено оказанию помощи Армении. Генсек организации Станислав Зась пояснил, что на предыдущем саммите обсуждались предложения по итогам работы миссии и на следующем заседании этот разговор будет продолжен.

В конце октября президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Цель саммита состояла в том, чтобы приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее Путин созвонился с Пашиняном. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили подготовку к саммиту ОДКБ.