Лавров обозначил перспективы партнерства Европы и России Лавров: Европа не будет для России партнером минимум на одно поколение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Партнерские отношения между Россией и Европой будут невозможны еще продолжительное время, заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава МИД РФ Сергей Лавров. Таким образом он согласился с точкой зрения директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина, что этот процесс нормализуется минимум через одно поколение.

Помню, как Дмитрий Тренин в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем практически повседневно, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ выразил мнение, что «пещерная русофобия», которой сейчас дышит президент Франции Эммануэль Макрон, связана с его желанием заполучить лидерство в Европе. Дипломат уточнил, что французский политик надеется оседлать тему, которую сам Запад сделал главной в своей международной жизни.

Он также назвал саморазоблачением слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга и других лидеров о поддержке Киева и европейских ценностей, за которые умирают украинцы. Лавров подметил, что эти тезисы сохраняются в европейском менталитете со времен Наполеона и Гитлера. При этом, обратил внимание министр, на Западе признают, что ситуация на Украине становится все тяжелее, и задумались над тем, как не проиграть России.