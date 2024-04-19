Лавров раскрыл, кем Россия считает Армению Лавров: Россия по-прежнему считает Армению союзником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия по-прежнему относится к Армении как к союзнику, и не только в юридическом аспекте, заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также выразил надежду, что в Ереване есть люди, которые понимают значимость Москвы для развития республики.

Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении, — сказал министр.

Так, напомнил глава МИД РФ, Южно-Кавказская железная дорога обеспечивает Армении льготные тарифы, а Зангезурский медный комбинат является главным налоговым плательщиком в бюджет страны. Кроме того, 35% экономики Армении реализуется за счет участия в ЕАЭС. Также, указал Лавров, «Газпром Армения» поставляет газ по $170 за тысячу кубов. Найти достойную альтернативу Ереван не сможет, полагает министр. Вместе с тем Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» попытки США и ЕС разрушить сотрудничество Армении и России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».

Пашинян отметил, что российско-армянские отношения представляют особую важность для армянской государственности, экономики и безопасности. По его словам, Ереван не хочет спорить с Москвой не потому, что «не обладает такой возможностью и силой», а потому, что «оценивает то позитивное, что было и есть в отношениях» между странами.