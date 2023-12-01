Лавров обнародовал планы Запада по созданию военных баз в Черном море Лавров: Запад шел к созданию военных баз в Черном и Азовском морях

Фото: МИД РФ

В рамках минских соглашений Запад планировал создать военные базы вблизи с границами России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, США шли к возведению соответствующих объектов в Черном море, а Великобритания — в Азовском. Подобное развитие ситуации было для России неприемлемым ни при каких обстоятельствах, передает ТАСС.

Планировалось создание американской военной базы на Черном море, а британской — на Азовском море. Если вы представляете карту, это неприемлемо ни при каких обстоятельствах, — заявил Лавров.

Ранее российский министр заявил о полной деградации всех механизмов, которые когда-то были созданы в рамках ОБСЕ. По его словам, подобная печальная тенденция наблюдается во всех трех измерениях безопасности. В связи с этим юбилей, приуроченный к 30-му заседанию министров, не хочется воспринимать как праздник, добавил он.

Лавров отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики по части ОБСЕ. Курс на окончательное разрушение организации продолжается, резюмировал он.