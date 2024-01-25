Лавров облетел недружественные страны, возвращаясь из США в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вернулся в Москву из Нью-Йорка в облет недружественных стран, сообщает ТАСС. На обратную дорогу у самолета главы российского внешнеполитического ведомства ушло 10 часов 40 минут. Как отмечается, никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не произошло.

Российский министр находился в США с 21 по 24 января и участвовал в заседаниях Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку. Во время пресс-конференции он прокомментировал переживания разных стран в связи с состоянием российско-американских отношений. Он отметил, что никто в мире не хочет большой войны и Россия тоже желает этого в последнюю очередь.

По словам Лаврова, американский истеблишмент, говоря о предстоящих войнах России в Европе, хочет решить сиюминутный вопрос с вооружением ВСУ. При этом министр добавил, что склонен верить в разумность властей США.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил, что России стоит усилить распространение своей системы образования в дружественных странах, в частности в Африке. По его словам, на сегодняшний день 82% филиалов российских вузов открыты в странах СНГ.