Лавров назвал жалким Трюдо, оправдывающегося за нациста в парламенте

Фото: Heywood Yu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, оправдывающийся за чествование нациста в парламенте, выглядит жалко, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XX Ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, все присутствующие в тот момент в парламенте знали, кем является приглашенный туда гость.

Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, — мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, — конечно, они прекрасно обо всем знали, — отметил Лавров.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, Трюдо и весь канадский парламент чествовали бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку, который эмигрировал в Канаду после окончания Второй мировой войны. В связи с разразившимся скандалом Хунка планирует вновь сменить место жительства. По информации «Фонтанки», он уедет в Южную Америку к друзьям. В беседе с канадскими журналистами Хунка также признался, что мечтал тихо умереть в кругу семьи, однако сейчас столкнулся с волной ненависти и критики, «которую невозможно представить».