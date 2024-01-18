Лавров назвал закавказскую платформу «3+3» свободной от внешнего влияния

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Закавказская региональная платформа «3+3», предложенная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является свободной от внешнего влияния со стороны стран Запада, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, данный формат отличается перспективностью.

Мне кажется, со временем именно этот формат будет перспективным, потому что он не зависит от какой-то глобальной геополитической конъюнктуры и он свободен от той геополитической игры в сохранение гегемонии, которую сейчас развивает Вашингтон вместе со своими коллегами из Брюсселя, — добавил министр.

Первое заседание группы «3+3» прошло в декабре 2021 года в Москве. Участие в нем приняли заместители министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии. Предполагается, что следующее заседание состоится в Турции в первой половине 2024 года.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что некоторые западные державы желают пригласить представителей Баку и Еревана на свою территорию для подписания документа. По словам Лаврова, позиция Еревана остается неизвестной.