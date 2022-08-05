Лавров назвал задачу партнерства AUKUS Лавров: партнерство AUKUS используется для продвижения НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Запад пытается использовать партнерство AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил на пресс-конференции в Пномпене глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, при этом активно используются милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии: саму страну, а также Новую Зеландию и Австралию используют для расширения натовской инфраструктуры и формирования логистических цепочек под нужды НАТО. Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского МИД.

Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают, — заявил Лавров.

Ранее руководитель департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг сообщил, что США, Великобритания и Австралия нарушили базовые обязанности в рамках МАГАТЭ, создавая AUKUS. Он отметил, что страны AUKUS отказываются от ведения открытой дискуссии по этому вопросу, что наносит большой ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В рамках заключённого соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, страны собираются создать возможности для нанесения ударов.