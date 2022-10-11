Лавров назвал условие встречи Путина и Байдена на саммите G20 Лавров: встреча Путина и Байдена на саммите G20 возможна, если поступит такое предложение

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Владимир Путин, Джо Байден

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом на саммите G20, если от США поступит соответствующее предложение, заявил на телеканале «Россия-1» глава МИД России Сергей Лавров. Однако пока таких предложений не поступало.

Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать. От Байдена предложения встреч не поступало, — отметил министр.

Он также отметил, что недавнее заявление Байдена о возможности встречи с Путиным на саммите, выраженное словом «посмотрим», в большей степени предназначено для измышлений СМИ, нежели для реальной политики.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что российский президент Владимир Путин наряду с его украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился приехать на саммит G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Если оба лидера приедут на мероприятие на Бали, это событие станет их первым появлением на одной площадке с момента начала конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Багиса, сказав, что Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, но формат участия РФ будет определен позже. В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении украинского главы посетить саммит G20, заявив, что окончательное решение на этот счет еще не принято.