Лавров пообещал проход судов с зерном в Средиземное море при одном условии Лавров: Россия обеспечит проход судов с зерном в Средиземное море, если Киев разминирует порты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинские власти разминируют порты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Зайяни, передаёт РИА Новости. Лавров также отметил, что Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственного кризиса, пока Запад блокирует заход российских судов в свои порты.

Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ РФ обеспечат беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Глава МИД добавил, что переговоры со Всемирной организацией находятся на продвинутой стадии. Чтобы избежать катастрофы, порты должны быть разблокированы в течение двух недель, отметил Кулеба.

30 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.