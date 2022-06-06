Лавров назвал страны, в которых нуждается НАТО Лавров: НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии для расширения антироссийского плацдарма

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НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии, чтобы расширить антироссийский плацдарм в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, эти государства уже следуют западной риторике, настроенной исключительно против России, сообщает ТАСС.

Ситуация показала, чего стоит членство Черногории и Северной Македонии в Североатлантическом альянсе и зачем НАТО нуждается в такого рода странах. Нуждается исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, чтобы расширять антироссийский плацдарм в Европе, — сказал глава МИД.

Он добавил, что российская сторона «очень ценит мужественную позицию Сербии», напомнив о том, что президент республики Александар Вучич «четко обозначил, что не поддержит антироссийскую направленность».

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию. Вместо визита в республику глава МИД РФ провел пресс-конференцию, посвященную международной повестке.

В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко оповестил Вучича о том, что намеченный визит Лаврова в Белград откладывается.