Лавров назвал слухами сообщения о подготовке США переговоров по Украине

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщения зарубежных СМИ о том, что американские власти тайно ведут подготовку почвы для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, являются слухами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите G20. Он добавил, что Москва неоднократно говорила о своей готовности к диалогу с Киевом.

Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят — эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем, — сказал министр.

Ранее глава МИД России заявил, что военный конфликт на Украине продолжается из-за решения Киева не идти на мирные переговоры с Москвой. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести диалог с Россией, из-за чего разрешение конфликта затягивается. Лавров подчеркнул, что чем дольше Украина будет отказываться от переговоров с Россией, тем труднее будет прийти к миру в будущем.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести диалог с Россией. Соответственно спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.