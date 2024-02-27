В МИД России сочли самоубийственным решение ЕС создать ракетную коалицию Лавров: создание ракетной коалиции ЕС для помощи Киеву является самоубийственным

Фото: МО Украины

Создание европейскими странами коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия было бы самоубийственным шагом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком. По оценкам главы российского внешнеполитического ведомства, которые приводит РИА Новости, оружие предназначено для нанесения ударов вглубь РФ.

Лавров, выступая перед журналистами, упомянул, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Украины «объявил о создании какой-то „девятой ракетной коалиции“». Глава МИД РФ раскритиковал решение стран ЕС.

[Коалиция] будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится, — сказал он.

Лавров призвал лидеров западных стран, которые участвуют в дискуссиях о военной помощи Киеву, заменить свои мысли «на более рациональные и более безопасные для Европы». По его словам, обсуждения этого ведутся, несмотря на нежелание НАТО вовлекать весь Альянс в конфликт.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По словам французского лидера, речь идет о «глубоких ударах». Он пообещал привлечь к этому все страны, которые располагают соответствующими возможностями и могут обеспечить поставки вооружения.