Лавров назвал самое трагичное слово 2022 года Лавров: «война» — самое трагичное слово 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что «война» является самым трагичным словом 2022 года, Кроме того, он заявил, что мир должен услышать слово «победа», которое, по его мнению, дает надежду.

[Cамым трагичным в минувшем году] стало слово «война». <...> Происходящее [на Украине] является нашим ответом <...> на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях Запад сейчас продвигает свою повестку дня, — заявил министр.

Ранее государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. По мнению специалистов, оно демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время. Для того чтобы выявить слово года, специалисты анализировали публикации русскоязычных и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях. Кроме того, 2022-й был объявлен годом культурного наследия народов России.

До этого американская компания Google представила топ поисковых запросов 2022 года, в который попали актер Джонни Депп, браузерная игра по отгадыванию слов Wordle и Украина. Помимо этого, в списке самых частых запросов пользователей оказались голливудский актер Уилл Смит, противостояние в крикете между Индией и Англией, а также смерть британской королевы Елизаветы II.